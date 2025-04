"Registou-se na tarde de hoje (...) um acidente de viação, no qual uma 'minibus' [furgão] colidiu com um poste de média tensão, provocando a interrupção no fornecimento de energia elétrica", avançou hoje a empresa, em comunicado.

De acordo com a EDM, o incidente afeta oito bairros e parte da cidade de Pemba, capital provincial de Cabo Delgado.

"Equipas técnicas estão no terreno para assegurar a reparação do poste e reposição do fornecimento normal de energia elétrica às zonas afetadas, o mais breve possível", acrescentou.

A EDM alertou ainda que durante o período de intervenção técnica, todas as instalações elétricas deverão ser consideradas "permanentemente em tensão".

Os índices de acidentes rodoviários em Moçambique são classificados como dramáticos por várias organizações.

As autoridades têm apontado o excesso de velocidade e condução sob efeito de álcool como as principais causas.

O país registou mais de 4.800 mortos em acidentes de viação nos últimos cinco anos, de acordo com dados divulgados em maio pelo Governo, que apela ao envolvimento da sociedade para travar o flagelo.

