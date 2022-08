A incursão rebelde de domingo tinha como alvo uma coluna de sete viaturas na Estrada Nacional 380, uma das principais da província, e, como resultado, um motorista de um camião-cisterna foi atingido mortalmente, tendo os outros dois mortos resultado do despiste do veículo pesado, explicou à comunicação social estatal Omar Saranga, coordenador do Teatro Operacional Norte.

"As nossas forças, alertadas e dentro do seu elevado sentido de prontidão combativa, fizeram-se ao terreno em patrulha e perseguição desde o dia da emboscada até ao dia seguinte. As forças destacadas, em coordenação com a força local, entraram em confronto com o inimigo, numa dada machamba [campo agrícola] da aldeia Nova Zambézia, onde abateram um terrorista e o resto escapou mata adentro", avançou Omar Saranga.

O coordenador do Teatro Operacional Norte reitera que os rebeldes estão "enfraquecidos" e em "debandada", lembrando a operação que culminou com o assalto à principal base dos insurgentes designada Catupa, em Macomia, no fim do mês passado.

"Os terroristas foram escorraçados da sua base nas matas de Catupa e encontram-se em fuga espalhados em pequenos grupos. Para sobreviver, realizam incursões terroristas e pilham produtos alimentares nas aldeias", concluiu Omar Saranga.

A província de Cabo Delgado é rica em gás natural e tem sido aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

Há cerca de 800 mil deslocados internos devido ao conflito, de acordo com a Organização Internacional das Migrações (OIM), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.

Desde julho de 2021, uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio do Ruanda, a que se juntou depois a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), permitiu recuperar zonas onde havia presença de rebeldes, mas a fuga destes tem provocado novos ataques noutros distritos usados como passagem ou refúgio.

