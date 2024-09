Desde segunda-feira que a A24 sofre constrangimentos por causa dos fogos que atingiram o município (no distrito de Vila Real), tendo sido cortada ao trânsito entre Vila Pouca de Aguiar e Vidago (Chaves) ao início da noite de terça-feira, por causa do incêndio que lavrava na zona de Sabroso de Aguiar.

A GNR disse que a autoestrada está hoje sem constrangimentos, tal como a Estrada Nacional 2 (EN2), que também sofreu cortes por causa dos fogos na área dos concelhos de Vila Pouca de Aguiar e Vila Real.

Desde segunda-feira que fogos rurais lavram no concelho de Vila Pouca de Aguiar, com três grandes ocorrências em zonas distantes, tendo um deles passado para Vila Real pela zona de Covelo e Samardã, onde também progridem as chamas esta manhã.

Sete pessoas morreram e 40 ficaram feridas, duas com gravidade, nos incêndios que atingem desde domingo as regiões Norte e Centro do país, nos distritos de Aveiro, Porto, Coimbra, Vila Real e Viseu, e que destruíram dezenas de casas e obrigaram a cortar estradas e autoestradas, como a A1, a A25, a A13 e a A24.

A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 62 mil hectares, segundo o sistema europeu Copernicus, que mostra que nas regiões Norte e Centro já foram atingidos 47.376 hectares.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), na terça-feira, às 20:00, havia ainda 64 incêndios em curso, dos quais 30 considerados ocorrências significativas, que envolviam 3.888 operacionais, apoiados por 1.208 meios terrestres. No total, abrangendo ocorrências em resolução e não significativas, estavam no terreno 6.041 operacionais e 1.837 meios terrestres.

O Governo já declarou situação de calamidade em todos os municípios afetados pelos incêndios nos últimos dias.

PLI // ROC

Lusa/Fim