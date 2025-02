"A Ucrânia pode sempre contar com Portugal", pode ler-se num mensagem publicada nas redes sociais de Luís Montenegro, escrita em português e em inglês, e na qual o primeiro-ministro português identifica Volodymyr Zelensky.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deixou hoje a Casa Branca sem assinar o acordo sobre a exploração de minerais estratégicos da Ucrânia que era exigido pelo líder norte-americano, Donald Trump.

A Casa Branca confirmou que os Estados Unidos e a Ucrânia suspenderam as negociações em torno do acordo que previa que Washington continuaria a fornecer ajuda a Kiev em troca de acesso às "terras raras" do país.

O cancelamento surge na sequência de uma reunião extremamente tensa entre os dois líderes.

Donald Trump tinha anunciado que não continuaria as negociações com o seu homólogo ucraniano após uma tensa conversa na Casa Branca e disse que Volodymyr Zelensky poderá regressar a Washington quando "estiver pronto para a paz".

O Presidente norte-americano e o seu 'vice', JD Vance, acusaram o líder ucraniano de ser "desrespeitoso" numa reunião no Salão Oval, enquanto Volodymyr Zelensky pedia compromissos de segurança de Washington.

Após 30 minutos de declarações à imprensa no Salão Oval da Casa Branca, a conversa ficou extremamente tensa quando o Presidente norte-americano disse que Zelensky não estava em posição de ditar condições relacionadas à guerra.

Com o tom da voz mais elevado, conforme relataram os jornalistas no local, Trump que disse que seria "muito difícil" negociar com Zelensky, afirmou que o líder ucraniano deveria ser "grato" após ter-se colocado "numa posição muito má" e assegurou que não tinha "as cartas na mão".

"Você está a apostar com as vidas de milhões de pessoas", acusou Trump.

