"A adesão à UE tem sido extremamente benéfica para Portugal e para o seu povo, mas também para a União Europeia como um todo", referiu a líder do PE, Roberta Metsola, numa declaração enviada à Lusa, salientando que "hoje, é impossível imaginar a UE sem Portugal".

A presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, por seu lado, apontou, numa mensagem nas redes sociais, que "Portugal enriqueceu a União com a sua alma única, feita de coragem, saudade e empreendedorismo".

"Lembra-nos que os mares mais difíceis não se temem: navegam-se", escreveu.

No dia em que se celebra o 40.º aniversário da assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE), Roberta Metsola acrescentou que "Portugal é um país que personifica o que significa ser europeu. Um país com um povo que simboliza o espírito de resiliência, de solidariedade e de união".

Os laços únicos de Portugal com a América Latina, África e Ásia oferecem à UE um valor geopolítico adicional, referiu também a deputada europeia.

O Tratado de Adesão do país à CEE foi assinado em 12 de junho de 1985 no Mosteiro dos Jerónimos e a entrada efetiva do país no espaço comunitário deu-se a 01 de janeiro de 1986.

Em 01 de janeiro de 1999, Portugal adotou a moeda única, o euro, divisa que começou a circular em 2002 em 12 países.

A CEE passou a chamar-se UE com a entrada em vigor do Tratado de Maastricht, a 01 de novembro de 1993, tendo sido criada a moeda única, introduzida a cidadania europeia e reforçada a cooperação em áreas como política externa, segurança, justiça e assuntos internos.

