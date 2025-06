"Tenho muito carinho e gratidão por este clube. Realizei um sonho. Agora quero continuar aqui, em Itália, no Trissino, a fazer história e a provar a minha capacidade como treinador. Este é o desafio perfeito na altura certa da minha vida", afirmou João Pintoi, à agência Lusa.

Aos 38 anos, assumiu o comando do Trissino na reta final da temporada, após a saída do também português Tiago Sousa, e conduziu a equipa ao título, com o apoio do treinador adjunto David Pereira, num plantel com vários jogadores que passaram pelo hóquei nacional, como Alvarinho, Reinaldo Garcia ou Giulio Cocco.

"Quando me foi proposto assumir a equipa, deixei claro que só o faria com este grupo. São jogadores que conheço bem, alguns são amigos, e isso fez toda a diferença para conseguirmos chegar ao título numa situação tão exigente", confessou

A conquista do 'scudetto' no Trissino surgiu após uma reviravolta épica no quarto jogo da final, frente ao Lodi, no qual a equipa recuperou de uma desvantagem de 5-1 e levou as decisões para as grandes penalidades.

A conquista não representa apenas um feito coletivo, mas também um momento de afirmação e superação pessoal para o técnico, que ainda recupera das emoções dos últimos desafios.

"Estou aqui em Itália há vários anos e nunca tinha sentido tantos obstáculos como nesta fase. Mudaram regras sobre jogadores-treinadores a meio dos play-offs, mas isso só me deu mais força para continuar e para acreditar ainda mais no grupo que lidero", afirmou.

Também por isso, João Pinto optou por, nos últimos dois jogos do play-off, se focar apenas em treinar, deixando de lado os patins após uma carreira de 20 anos.

"A decisão de deixar de jogar foi difícil, mas necessária para estar totalmente focado no que a equipa precisava", explicou João Pinto.

Na próxima época, já está garantido que o luso-agolano será o treinador do Trissino, após cinco épocas como jogador, dando sequência um percurso com passagens por FC Porto, Oliveirense, Óquei de Barcelos, Espinho, Juventude de Viana, Sporting, Académica de Luanda (Angola) e Amatori Lodi (Itália), e com mais de 30 internacionalizações por Angola.

"Como atleta tive uma carreira que me deixa muito satisfeito, mas já tinha decidido, há algum tempo, que ia parar de jogar. Tomar esse passo, com esta oportunidade e depois da conquista, nem nos meus melhores sonhos poderia acontecer, até porque estou rodeado de pessoas que conheço e confio", afirmou.

O Trissino venceu o campeonato italiano de hóquei em patins na quarta-feira, no quarto jogo da final da Serie A1, disputado frente ao Lodi. A equipa repetiu o duelo de 2022, vencendo novamente e conquistando o seu quarto título da história.

Depois de um jejum que durava desde 1978, o clube italiano soma agora três campeonatos em quatro anos (2021/22, 2022/23 e 2024/25).

João Pinto contribuiu como jogador nas temporadas anteriores e agora também como treinador nesta reta final da época 2024/25.

