O anúncio foi feito durante uma conferência de imprensa em La Candelária, Caracas, durante a qual foram anunciadas atividades especiais em várias regiões da Venezuela e a celebração local de uma festa litúrgica a 25 de outubro.

"Tudo começará antes, em Roma, no dia 17 de outubro, com um simpósio, depois o evento no Vaticano, a que na Venezuela assistiremos pela televisão, após uma vigília em várias paróquias. No dia 25, faremos essa grande celebração", disse o arcebispo de Caracas, monsenhor Raul Biord.

O arcebispo precisou que das celebrações vão fazer parte um concerto para milhares de pessoas.

Raúl Biord defendeu que a canonização de José Gregorio Hernández e de Carmen Rendiles deve ser entendida pelos venezuelanos como um símbolo de esperança em tempos de dificuldades.

Por outro lado, anunciou que a Igreja Católica da Venezuela está a avançar com a campanha "Santos para Todos" com o propósito de divulgar as mensagens e vida dos novos santos venezuelanos.

Anunciou ainda que foram criadas as páginas web www.josegregoriodevenezuela.com e www.madrecarmendevenezuela.com, com informações sobre a vida e obra dos primeiros santos canonizados.

"Esta é a melhor notícia de toda a nossa história, para a Venezuela: temos dois santos venezuelanos", frisou Raul Biord.

O Ministério de Relações Exteriores da Venezuela (MRE), saudou a decisão do Papa Leão XIV.

"Este anúncio é um reconhecimento à vida de duas almas humildes que caminharam entre os mais necessitados com amor, dedicação e profunda fé. José Gregorio, o santo do povo, é símbolo de humanidade, ciência com consciência e compromisso com os mais vulneráveis. A Madre Carmen, mulher consagrada ao serviço, à educação e à ternura, é reflexo do rosto luminoso do Evangelho feito vida", explica.

Segundo a Diocese de Caracas, José Gregorio Hernández Cisneros nasceu a 26 de outubro de 1864 na pequena localidade de Isnotú, no estado de Trujillo, no centro-oeste da Venezuela. Filho de Benigno Hernández, comerciante e proprietário de um armazém, e de Josefa Antonia Cisneros, era o mais velho de seis irmãos.

O seu trabalho como médico transcendeu a prática da medicina. As suas consultas estavam abertas a pacientes de qualquer classe social.

Faleceu em Caracas em 29 de junho de 1919.

A Madre Carmen Elena Rendiles Martínez, nasceu a 11 de agosto de 1903 em Caracas. Foi uma católica venezuelana membro das Servas da Eucaristia e fundadora das Servas de Jesus de Caracas.

Morreu em Caracas em 09 de maio de 1977.

