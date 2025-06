Num comunicado conjunto divulgado na sexta-feira, as duas empresas disseram que já assinaram um "um Acordo de Segurança Nacional" (NSA, na sigla em inglês) exigido pelo Presidente norte-americano Donald Trump.

"O NSA prevê aproximadamente 11 mil milhões de dólares [9,5 mil milhões de euros] em novos investimentos até 2028, o que inclui o investimento inicial num projeto completamente novo a ser concluído após 2028", explicaram as duas empresas.

"O NSA inclui também compromissos relacionados com a governação, a produção doméstica e questões comerciais", incluindo a emissão de uma 'ação dourada' que permitirá a Washington exercer um controlo substancial sobre U.S. Steel.

De acordo com o comunicado, o acordo "impulsionará investimentos sem precedentes na produção de aço dos EUA, protegendo e criando mais de 100 mil empregos".

Pouco antes do comunicado ser divulgado, Donald Trump anunciou a assinatura de um decreto que permite a aliança e incluía salvaguardas da segurança nacional dos EUA.

O acordo deverá permitir que "a U.S. Steel permaneça norte-americana e mantenha a sua sede na grande cidade de Pittsburgh", no leste da Pensilvânia, argumentou o chefe de Estado.

A ordem executiva exige que as duas empresas concluam a transação em colaboração com o Departamento do Comércio, entre outras entidades governamentais dos EUA, incluindo a implementação do NSA.

Trump afirmou na sua declaração que "existem provas credíveis" que o levam a concluir que a Nippon Steel "poderá tomar medidas que ameaçam prejudicar a segurança nacional dos Estados Unidos".

Mas o Comité de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos recomendou condições para "eliminar adequadamente" este risco, explica Trump no decreto, reservando o direito de adotar outras no futuro "para proteger a segurança nacional" do país.

O comité é responsável pela avaliação das consequências para a segurança nacional das aquisições de empresas americanas por grupos estrangeiros.

Em 23 de maio, Trump tinha dado luz verde à aliança entre as empresas japonesas Nippon Steel e US Steel, depois de ter bloqueado uma fusão.

A oferta de compra da U.S. Steel por parte da Nippon Steel, avaliada em quase 15 mil milhões de dólares (13 mil milhões de euros), foi inicialmente bloqueada pelo antigo Presidente Joe Biden (2021-2025).

A U.S. Steel, que se encontra em dificuldades, tinha descrito a aquisição pela Nippon Steel como uma forma de "combater a ameaça competitiva da China" e garantir a sua prosperidade futura.

Caso o negócio falhasse, a empresa temia ser obrigada a renunciar a investimentos maciços de modernização, com o possível encerramento de siderurgias.

