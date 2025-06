De acordo com a declaração final da reunião mantida em São Tomé e Príncipe, a que a Lusa teve acesso, os ministros decidiram que o Secretariado Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) deve promover o "diálogo institucional com organizações internacionais, como a Unesco e a OEI [Organização de Estados Ibero Americanos], com vista a aprofundar a cooperação e a fortalecer as capacidades técnicas e institucionais no domínio da educação".

Além disso, os ministros recomendaram a "identificação de pontos de convergência e oportunidades de intercâmbio disponíveis nessas organizações, visando a melhoria continua da qualidade dos sistemas nacionais de educação da CPLP".

Na declaraçõa final, os ministros propõem também que seja criado um grupo de trabalho para fazer uma Rede de juventude da CPLP para a Sustentabilidade,cujo objetivo é desenvolver projetos conjuntos entre jovens dos nove Estados-membros da organização para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Os Pontos Focais da Educação (grupo de técnicos que garantem e avaliam a execução das decisões em vários setores da cooperação multilateral) foram mandatados para continuarem os esforços no sentido da concretização, até 2027, das ações previstas no plano de ação para a educação, com apoio de grupos de peritos ou especialistas indicados pelos nove países da CPLP.

Além disso, os ministros indicam que os Pontos Focais devem reforçar o trabalho para "a criação de novas parcerias", que tragam apoio técnico, e para a mobilização "de instrumentos financeiros" que permitam a viabilização "dos objetivos estratégicos do Plano de Ação de Cooperação Multilateral da Educação da CPLP.

Alguns dos eixos prioritários deste plano são a educação inclusiva, a educação em situações de emergência, o ensino técnico profissional e a produção de estatísticas da educação nos nove países.

Os Estados-membros da CPLP são Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

ATR//APN

Lusa/Fim