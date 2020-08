As ações agora programadas vão ocorrer em oito distritos de Portugal, "empenhando 18 patrulhas diárias (quatro da Marinha e 14 do Exército), num total de 162 militares nos três dias", lê-se em comunicado do EMGFA.

"Resultante de um pedido da GNR ao EMGFA, foi igualmente ativada, desde ontem [quinta-feira] e até ao final o dia de hoje, uma aeronave P-3C CUP+ORION, com uma tripulação de 13 militares que está a sobrevoar 15 distritos", refere.

Aqueles números de efetivos somam-se aos 119 que já se encontram nas mesmas funções: "108 militares no âmbito do Plano Faunos, em apoio ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, nove militares no âmbito de protocolos municipais, em missões de vigilância e sensibilização da população, e dois militares que constituem a tripulação do helicóptero "Koala", que realiza operações de reconhecimento, avaliação e coordenação.

O Governo anunciou hoje o prolongamento "até ao final de domingo" da declaração de situação de alerta em todos os distritos, face ao risco de incêndio rural, apelando ao cumprimento da proibição do uso do fogo.

"As próximas 48 horas continuam a inspirar cuidado, inspiram atenção, vamos manter alguns distritos em alerta vermelho e também outros em alerta laranja. Fruto disso, a decisão foi de prolongar a declaração de situação de alerta a todo território nacional [continental] até ao final do dia de domingo", afirmou a secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, após reunião do Centro de Coordenação Operacional Nacional (CCON), na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras.

HPG // SF

Lusa/Fim