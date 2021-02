As restrições incluem um recolher obrigatório na região metropolitana de Maputo entre as 21:00 e as 04:00.

"Vim aqui para, mais uma vez, vos responsabilizar para salvar vidas de moçambicanos", porque "a situação [de propagação da covid-19] está má", afirmou Nyusi, durante uma formatura da Unidade de Intervenção Rápida (UIR), polícia antimotim, no quartel-general, em Maputo.

O chefe de Estado moçambicano comparou o combate à covid-19 a uma guerra, assinalando que "na linha da frente do teatro operacional" contra a pandemia "o exército dos profissionais de saúde está a fazer muito bem o seu papel".

Nyusi elogiou ainda o papel da Polícia da República de Moçambique pelo empenho na manutenção da lei e ordem nas zonas de violência armada nas regiões centro e norte do país.

"O papel que estão a desempenhar é fundamental", destacou Filipe Nyusi.

Moçambique contabiliza 436 mortes pela covid-19 e um total de 43.184 casos de infeção, dos quais 342 estão internados e outros 60% são considerados recuperados.

O país vive por 30 dias, a partir de hoje, sob novas restrições face ao aumento do número de óbitos, internamentos e casos que só em janeiro superaram os números de todo o ano de 2020, concentrando-se em Maputo.

O Presidente moçambicano anunciou na quinta-feira, entre 20 novas medidas, um recolher obrigatório durante a noite, das 21:00 às 04:00, na área metropolitana de Maputo, que abrange também os distritos adjacentes de Matola, Boane e Marracuene.

