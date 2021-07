Segundo Franco Mufinda, os novos casos foram reportados nas províncias do Cunene (34), Lunda Norte (19), Luanda (16), Huambo (8), Cuando Cubango (8), Benguela (3), Huíla (3), Bié (3), Malanje (2) e Cabinda (1), com idades que variam entre um e 74 anos, sendo 43 do sexo masculino e 54 do sexo feminino.

Quanto aos óbitos, dois do sexo masculino e igual número do sexo feminino, com idades entre os 41 e 78 anos, foram declarados três na província do Huambo e um no Cuando Cubango.

"No entanto, conseguimos recuperar 30 pessoas, com idades entre 12 e 81 anos, sendo 15 no Cuando Cubango, nove no Huambo, cinco na Huíla e uma Bié", referiu o governante angolano.

Com os dados das últimas 24 horas, o país contabiliza o total de 40.055 casos, 939 óbitos, representando uma taxa de letalidade de 2.3%, 34.357 recuperados, referindo-se a uma taxa de recuperação de 85.8%, e 4.759 ativos, dos quais dez se encontram em estado crítico, 11 graves, 47 moderados, 14 leves e 4.677 assintomáticos.

Por esta altura, estão em internamento 82 pessoas, em quarentena institucional 174 pessoas, estando a ser vigiados epidemiologicamente 2.071 contactos.

No período em análise, foram processadas 2.936 amostras, perfazendo o cumulativo de 685.843 amostras até à data.

Nos pontos de entrada e saída de Luanda, foram hoje testadas 308 pessoas, sendo 262 do sexo masculino e 46 do sexo masculino, sem nenhum caso confirmado.

Sobre o processo de vacinação, Franco Mufinda disse que hoje foram administradas 4.717 doses, totalizando, desde 02 de março passado, data do início da campanha, 1.586 milhões de doses.

Relativamente à testagem obrigatória pós-desembarque, de janeiro deste ano até à data de hoje, foram testados 66.973 viajantes, sendo 49.240 do sexo masculino e 17.733 do sexo feminino, dos quais 135 testaram positivo, na sua maioria do sexo masculino (93).

Franco Mufinda apresentou os dados comparativos das semanas de 28 de junho a 05 de julho e de 05 de julho a 12 de julho.

Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, na primeira semana em análise, foram registados 675 casos, contra 755 da segunda semana, representando um aumento de 80 casos (11.9%), enquanto as recuperações registaram uma redução (32.8%), com 920 doentes curados, na semana de 28 de junho a 05 julho, e 618 recuperados na segunda semana.

"No que toca ao obituário, não houve alteração, porque nas duas semanas observamos o mesmo número que são 24 óbitos", salientou Franco Mufinda.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.035.567 mortos em todo o mundo, entre mais de 186,7 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

