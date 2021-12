O 12.º Concurso de Conhecimentos Diplomáticos da Juventude de Macau teve como objetivo a avaliação do domínio dos estudantes e sobre os "pensamentos diplomáticos de Xi Jinping, diplomacia com características chinesas, diplomacia envolvendo Macau, história diplomática, conhecimento geral da diplomacia e assuntos correntes", entre outros, lê-se no 'site' do gabinete do Comissariado.

Presente na cerimónia, a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U, afirmou que "o Concurso do Conhecimento Diplomático da Juventude de Macau tem sido altamente valorizado e bem recebido pelo setor da educação desde o seu início".

A responsável acrescentou ainda que "ao participarem neste evento, os estudantes podem obter uma melhor compreensão do desenvolvimento nacional, dos conhecimentos diplomáticos e uma 'compreensão' da situação internacional".

"No futuro, o Governo continuará a trabalhar em estreita colaboração com o Ministério dos Negócios Estrangeiros para promover e divulgar o conhecimento diplomático entre os jovens estudantes, melhorar a sua compreensão do desenvolvimento nacional e da situação internacional, e permitir-lhes compreender os esforços e responsabilidades do país na globalização e os desafios que precisam de ultrapassar", sublinhou.

O 12.º Concurso do Conhecimento Diplomático da Juventude de Macau teve cerca de 10 mil estudantes do ensino secundário inscritos, 34 escolas secundárias formaram equipas e oito equipas finais das escolas entraram nas finais.

