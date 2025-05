Nasceu Alexandre Farto, mas foi com o pseudónimo Vhils que ascendeu à condição de um dos nomes mais reconhecidos da arte urbana em Portugal.

Começou a pintar aos 11 anos, na margem Sul e foi no graffiti que encontrou a sua primeira paixão. Aos 19 anos, trocou o Seixal por um lugar na Central Saint Martins College of Arts and Design, em Londres, e foi nessa capital que, em 2008, participou no Cans Festival, organizado por Banksy, no que provou ser um momento de viragem na sua carreira.

O artista plástico tem-se destacado ao elevar a arte urbana a um novo patamar, explorando ferramentas e técnicas inovadoras – como brocas, martelos pneumáticos, explosivos e materiais corrosivos – para esculpir rostos anónimos e figuras emblemáticas como Zeca Afonso, José Saramago, Marielle Franco ou Eça de Queirós em muros, paredes e fachadas de prédios.

Hoje com diversas galerias e museus a levar a sua arte aos quatro cantos do mundo, fundou o Underdogs, uma galeria de arte que acolhe e expõe o trabalho de “street artists” nacionais e internacionais.