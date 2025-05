É a judoca portuguesa mais titulada de sempre e uma referência do desporto nacional.

Conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, na categoria de -57 kg, tornando-se a primeira judoca portuguesa a subir ao pódio olímpico.

Ao longo da sua carreira, Telma Monteiro sagrou-se seis vezes campeã europeia e arrecadou quatro medalhas de prata em Campeonatos Mundiais e o ouro nos Jogos Europeus em 2015 em Baku.

Iniciou-se no judo aos 14 anos, após passagens pelo atletismo e pelo futebol.

Com uma carreira marcada pela consistência, participou em cinco edições dos Jogos Olímpicos e foi distinguida com as insígnias de Oficial e Comendadora da Ordem do Mérito.