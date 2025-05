Numa era em em que a credibilidade está vulnerável à desinformação que se propaga como fogo em palha e o algoritmo dita tendências e influencia escolhas, a informação credível é mais importante do que nunca. E o SAPO reconhece e leva muito a sério o seu papel de credibilização e promoção do bom jornalismo, não apenas na produção de conteúdos mas também na amplificação daqueles que são feitos por media parceiros, fazendo chegar informação de qualidade a cada vez mais pessoas. Esses esforços são agora reconhecidos com a medalha de Marca de Confiança.

Sinal claro de que o jornalismo credível ainda importa, o SAPO foi distinguido como Marca de Confiança 2025 na categoria de Informação Online, uma eleição direta feita pelos consumidores portugueses no estudo anual promovido pela Selecções Reader’s Digest, que veem no SAPO uma referência de fiabilidade, qualidade e sustentabilidade no panorama digital nacional.

Não é coincidência. É consequência. A confiança constrói-se com persistência, transparência e rigor — valores que, há três décadas, sustentam o maior portal digital do país. No ano em que celebra 30 anos de vida, o SAPO não só resiste como se reinventa. Com uma taxa de fidelização de 89% e indicadores de qualidade e sustentabilidade acima da média — numa escala de 1 a 5, atinge 4,1 na relação custo/benefício e 3,9 em qualidade e em sustentabilidade —, esta distinção reafirma o papel do SAPO como referência sólida no ecossistema mediático.

Desde 2001 que o estudo Marcas de Confiança ausculta os portugueses para perceber em quem e em que realmente confiam. O SAPO surge como escolha inequívoca de quem procura saber mais e melhor, juntando esta distinção à de Marca Recomendada 2025 da Consumers Trust, recebida em janeiro, e estando entre os finalistas dos Prémios AHRESP, na categoria de Turismo nos Media, marcas que confirmam o compromisso com os leitores como o seu ativo mais valioso. Porque informar com responsabilidade é mais do que uma missão: é um serviço público.