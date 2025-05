"Premiar os projetos, as empresas e os profissionais que mais se distinguem" nas dez categorias definidas pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) como determinantes num dos setores que mais contribuem para a economia nacional — com um valor de 45 mil milhões de euros, o turismo foi a origem de 19,1% de toda a riqueza produzida no ano passado no país, de acordo com o World Travel & Tourism Council, que aponta Portugal como o 5.º país onde é mais forte a contribuição do turismo para o PIB — é o objetivo. Mas a distinção da AHRESP não serve apenas aqueles que premeia, tem também um papel de mostrar a todos os que melhor façam para que possam servir de exemplo para levantar a fasquia, aprendendo com as melhores práticas com todos os atores do canal HORECA.

E porque a distinção faz questão de olhar todos os que contribuem para melhorar o turismo, a análise da AHRESP estende-se a alojamentos e empresários, restaurantes e conceitos inovadores, destinos e empreendedores, marcas e conceitos que se pautam pela sustentabilidade, sem esquecer o papel daqueles que divulgam a marca Portugal em todas as suas vertentes e riqueza. Como o SAPO, na sua ampla cobertura de notícias próprias e enquanto agregador de conteúdos de parceiros.

O papel deste portal na promoção do que de melhor existe no país foi já reconhecido com a nomeação e entrada na lista dos cinco finalistas na categoria de Turismo nos Media. Já distinguido como Marca Recomendada e uma Superbrand, o SAPO está agora na lista de finalistas dos Prémios AHRESP, nesta nona edição, cuja votação se prolonga até dia 11 na página da associação (aqui).

Tendo feito a diferença de forma consistente em todas as áreas em que opera, consolidando a sua liderança na agregação, produção e curadoria de conteúdos e ativos digitais, nomeadamente nas vertentes de lifestyle e viagens, com um universo de 7500 artigos publicados, o SAPO afirmou-se de novo em 2024 como um dos sites portugueses mais visitados. Uma dimensão que tem ajudado a dar gás à proposta turística portuguesa e a levar este setor cada vez mais longe.

Os vencedores dos Prémios AHRESP serão conhecidos no próximo dia 6 de junho.