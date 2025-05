Ciclista português nascido a 3 de julho de 1998, em Viana do Castelo, Iúri Leitão especializou-se tanto em estrada como em pista, destacando-se em competições internacionais.

Em 2023, conquistou a medalha de ouro no Omnium nos Campeonatos Mundiais de Ciclismo de Pista, tornando-se o primeiro português a alcançar um título mundial nesta disciplina.

Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, voltou a fazer história ao vencer a medalha de ouro na prova de Madison, em parceria com Rui Oliveira, e a de prata no Omnium.

Estas conquistas marcaram a primeira vez que um ciclista português subiu ao pódio olímpico em ciclismo de pista e a primeira vez que um atleta português obteve duas medalhas olímpicas numa única edição dos Jogos Olímpicos.

Já em fevereiro de 2025, tornou-se campeão da Europa na modalidade.

Eleito Atleta Masculino de 2024, conquistou também o prémio Equipa, juntamente com o campeão olímpico Rui Oliveira, e ainda venceu o prémio Ética no Desporto, na Gala da Confederação do Desporto de Portugal.