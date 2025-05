Nascido a 27 de outubro de 2004, em Coimbra, Diogo Ribeiro especializou-se nos estilos mariposa e livre, destacando-se na natação desde cedo.

Em 2022, no Campeonato Mundial Júnior de Lima, Peru, conquistou três medalhas de ouro: nos 50 e 100 metros mariposa e 50 metros livres, estabelecendo um novo recorde mundial júnior na primeira prova, com o tempo de 22,96 segundos.

No ano seguinte, em Fukuoka, Japão, tornou-se no primeiro português a conquistar uma medalha em campeonatos mundiais seniores, conseguindo a prata nos 50 metros mariposa, com um tempo de 22,80 segundos.

Em 2024, no Qatar, ganhou a medalha de ouro nos 50 e nos 100 metros mariposa, ascendendo ao estatuto de primeiro português a conquistar títulos mundiais seniores.