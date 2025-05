É um dos rostos femininos mais acarinhados da televisão portuguesa, mais marcantes da década de 1990 e com maior longevidade.

Estreou-se no pequeno ecrã com o “TOP+” (1991) e dois anos depois apresenta o concurso de talentos “Chuva de Estrelas” (1993), um êxito televisivo que lhe valeu o título de “namoradinha de Portugal”. “Caça ao Tesouro” (1994), “Operação Triunfo” (2003) e “Dança Comigo” (2006) ou, mais recentemente, “The Voice Portugal” (2011) e “The Voice Kids” (2014), são outros formatos de sucesso que conduziu nos seus mais de 30 anos de carreira.

Apesar de ter feitos alguns trabalhos como atriz, a comunicadora também se destacou pelo trabalho humanitário, social e solidário enquanto Embaixadora da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA), cargo que ocupa desde 2000, e através da Associação Corações Com Coroa (CCC), fundada em 2000, e que tem como missão sensibilizar para as questões de género e empoderamento feminino.