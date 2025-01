O mercado mundial do vinho está em transformação. O ano de 2024 foi marcado por uma série de desafios e oportunidades que lançam uma luz sobre o futuro de uma indústria tão antiga quanto fascinante. Se, por um lado, assistimos a uma desaceleração no consumo global, por outro, a inovação e a sustentabilidade emergem como as chaves para moldar o rumo do setor em 2025.

O consumo global de vinho está a mudar, refletindo uma combinação de fatores económicos, culturais e ambientais. Nos mercados mais maduros, como os da Europa Ocidental e América do Norte, observa-se uma tendência para o consumo consciente, com os consumidores a preferirem qualidade em vez de quantidade. Já em mercados emergentes há uma crescente curiosidade sobre vinhos, embora as vendas ainda enfrentem desafios relacionados com tarifas e logística.

ANÁLISE 2024: factos e estatísticas

Contexto mundial:

Decréscimo das vendas de vinho, com diminuição do consumo na China a impactar a média mundial e excesso de stocks nos principais países produtores.

Mudança nos hábitos de consumo, com as gerações mais novas (GEN Z) a adotar padrões de consumo mais moderados e o surgimento da "geração sóbria".

Em Portugal:

Instabilidade e apreensão por excesso de stocks devido à importação de vinho a granel. Resultados positivos na restauração, mesmo com o mercado global em declínio.

Exportações até outubro de 2024 cresceram 9,2% em volume e 5% em valor. O preço médio por litro (PM/L) caiu 3,9% (2,75 euros).

Importações até outubro de 2024 reduziram-se em 30%.

Tendências de consumo e o papel da geração Z

Atravessamos um período de retração nas vendas globais, amplificado por um decréscimo significativo no consumo chinês — um dos mercados que mais cresciam até há poucos anos. Este fenómeno não é apenas económico, mas também cultural. As gerações mais jovens, especialmente a Geração Z, têm redefinido os padrões de consumo ao abraçar um estilo de vida mais consciente, onde o vinho ocupa um espaço mais discreto. A chamada geração "sober curious" está a impactar profundamente o mercado, colocando em evidência uma tendência de moderação no consumo de álcool.

Com o foco na saúde e no bem-estar, muitos jovens preferem opções de bebidas de baixo ou nenhum teor alcoólico. Isto impulsionou a popularidade de categorias como vinhos NoLo (baixo álcool) e desalcoolizados, que oferecem uma alternativa atraente para aqueles que desejam participar de eventos sociais sem comprometer as suas escolhas de estilo de vida.

Nem tudo é pessimismo. Algumas categorias prosperam mesmo em tempos de transição. O consumo de vinhos brancos, por exemplo, cresceu 10% nas últimas duas décadas, chegando a representar 43% do total global. Esta mudança de preferência sugere um apetite por produtos mais leves e refrescantes, que se alinham aos novos hábitos de consumo. Além disso, o aumento da procura por vinhos espumantes, incluindo os produzidos com métodos tradicionais e alternativos, demonstra como a inovação pode captar a atenção dos consumidores.

TENDÊNCIAS E PREVISÕES PARA 2025

Consumo e comportamento:

Crescimento de vinhos brancos e rosés.

Preferência por espumantes (incluindo desalcoolizados).

Declínio do consumo de vinhos tintos tradicionais.

Foco em moderação: vinhos NoLo (baixo ou sem álcool) e com menos calorias.

"Menos, mas melhor": tendência de premiumização.

Interesse em vinhos de regiões emergentes.

Sustentabilidade e meio ambiente:

Práticas sustentáveis na viticultura com crescimento da orgânica e biodinâmica; castas resistentes a alterações climáticas; e redução do consumo de água e uso de energia renovável.

Embalagens sustentáveis, incluindo latas, bag-in-box, garrafas de alumínio/papelão ou vidro leve.

Tecnologia e inovação:

Na produção, con uso de drones e robótica na viticultura, mas também Inteligência Artificial na prevenção de colheitas e otimização de processos. E blockchain para rastreamento e garantia de autenticidade.

No marketing e experiência do cliente, com realidade aumentada/virtual para tours interativos e degustações personalizadas, mas também com o e-commerce e marketing digital.

Enoturismo:

Degustações virtuais e tours interativos.

Experiências personalizadas baseadas em preferências individuais.

Foco na sustentabilidade e exclusividade.

Atividades ao ar livre como elemento diferenciador.

Estilos e categorias de vinho:

Vinhos naturais, laranja, Pét-Nat e de baixa intervenção.

Comunicação e marketing:

Campanhas focadas em histórias autênticas e na tradição.

Uso de influenciadores e linguagem acessível para atrair jovens.

Parcerias com restaurantes e eventos temáticos.

Branding alinhado com saúde, bem-estar e sustentabilidade.

Regulação e economia:

Regulamentação anti-álcool.

Reformas tributárias no Reino Unido impactando preços.

Possíveis tarifas nos EUA sobre vinhos europeus.

Inflação e aumento dos custos de produção e logística.

Impacto das tensões geopolíticas (Ucrânia, Médio Oriente).

ESTRATÉGIAS PARA VENDER MAIS EM 2025

Dominar os básicos:

Produto adequado ao mercado, identificando o mercado certo para cada produto.

Precificação correta por canal de vendas.

Canais de vendas organizados.

Conhecimento profundo do mercado.

Processo de vendas estruturado.

Equipa treinada em vendas e no produto.

Planeamento coordenado entre vendas, marketing e parceiros e com um calendário promocional definido.

Presença digital forte (site, redes sociais e comunicação direta com clientes).

Análise regular de KPI.

Colocar o cliente no centro:

Mais proximidade e contacto com parceiros e clientes.

Foco no sell-out (trabalho no ponto de venda).

Comunicação digital focada na experiência e no cliente.

Adequação da comunicação e imagem ao mercado.

Formação e proximidade com parceiros.

Diferenciação e sustentabilidade:

Comunicação genuína e alinhada com a sustentabilidade.

Enoturismo tanto B2C como B2B (visitas reversas).

Experiências no ponto de venda.

Estratégias de e-commerce, clubes de vinho e experiências exclusivas.

Ouvir o cliente e o mercado:

Adaptação contínua às mudanças no comportamento do consumidor e às condições de mercado.

Conclusão: ouvir o mercado e os consumidores é chave

Em 2025, sustentabilidade, inovação e proximidade serão as palavras-chave. O futuro está à nossa frente, pronto para ser explorado e celebrado com um brinde.

