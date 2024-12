No dia 3 de dezembro de 2024, a Fundação do Gil celebrou 25 anos de dedicação ininterrupta a uma missão que vai muito além de prestar cuidados de saúde e de reintegração social: transformar vidas e contribuir para uma sociedade mais humana e inclusiva. Este marco não é apenas uma celebração de história, mas uma oportunidade para refletir sobre o impacto do nosso trabalho e o papel crucial da solidariedade no tecido social português.

Desde a sua criação em 1999, a Fundação do Gil tem respondido a necessidades que muitas vezes passam despercebidas. Começámos dentro dos hospitais, com atividades lúdicas nas pediatrias, com o Dia do Gil, e rapidamente avançámos para o emblemático projeto da Casa do Gil, uma casa de acolhimento que acolhe crianças em risco, em situação de enorme vulnerabilidade social, e com o inovador projeto de Cuidados Domiciliários Pediátricos, que hoje, em parceria com 6 hospitais públicos, leva o hospital a casa de crianças com doença crónica ou com necessidades paliativas, levando não só cuidados de saúde como todo o apoio social, emocional e psicológico necessário às famílias.

A experiência acumulada deu-nos a confiança para ampliar a nossa atuação e chegar mais longe. Dos cuidados continuados, alargámos aos cuidados paliativos e no ano passado, demos início ao projeto piloto de Hospitalização Domiciliaria Pediátrica, um caminho contínuo em prol de uma maior qualidade de vida para as crianças doentes e suas respetivas famílias.

Construímos em 2019 a Casa do Jardim, um projeto totalmente dedicado à sustentabilidade financeira da Fundação do Gil. Situado nos jardins da Fundação do Gil, está disponível ao sector empresarial e à sociedade civil para eventos, team buildings, reuniões de trabalho, etc. Todas as receitas geradas neste espaço servem para financiar os projetos sociais da Fundação e dar-lhe um suporte na sua sustentabilidade financeira.

Este ano inaugurámos a Clínica do Gil – um espaço dedicado à saúde mental e emocional de crianças e jovens, aberto a toda a comunidade, numa lógica de negócio social, onde quem pode pagar os serviços contribui para quem não pode pagar. Temos preços de mercado, preços sociais e ainda bolsas sociais para famílias mais vulneráveis. Com várias especialidades e com uma abordagem holística e multidisciplinar, a Clínica do Gil pretende não só fazer intervenção como prevenção na área da saúde mental das crianças e jovens.

Os resultados falam por si. Em 25 anos, milhares de crianças, jovens e famílias encontraram um porto de abrigo na Fundação do Gil. Estes números, contudo, não contam toda a história. Cada caso representa uma vida tocada, um futuro transformado, e, muitas vezes, uma mudança estrutural nas dinâmicas sociais e familiares.

A transformação social que defendemos não seria possível sem o compromisso de uma rede alargada de parceiros e voluntários. Cada contributo, seja financeiro ou em tempo e dedicação, é um investimento no futuro do país. Este apoio conjunto fortalece a nossa convicção de que a mudança social é um esforço coletivo e que cada cidadão tem um papel a desempenhar.

Ao celebrarmos este aniversário, renovamos também o nosso compromisso com os desafios do futuro. Sabemos que há muito por fazer: a pandemia de burnout, os efeitos da crise climática sobre as populações vulneráveis e as barreiras estruturais à inclusão exigem novas respostas e uma abordagem ainda mais colaborativa.

Estes 25 anos provam que cuidar é muito mais do que uma ação individual ou institucional, é um ato transformador que nos une enquanto sociedade. A Fundação do Gil continuará a ser esse catalisador de esperança e mudança, comprometida em fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam.

Olhamos para o futuro com otimismo e ambição, cientes de que cada gesto de cuidado tem o potencial de construir um país mais justo e solidário. Convido todos os que acreditam no poder da mudança a juntarem-se a esta jornada, para que juntos possamos continuar a transformar vidas e a construir uma sociedade onde ninguém fique para trás.

Porque afinal, cuidar é transformar e o nosso mote é cuidar, criar, crescer.

Patrícia Boura, Presidente Executiva da Fundação do Gil