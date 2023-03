Esta terceira temporada vai continuar a virar o mundo dos eventos do avesso. Esta semana trazemos um evento especial, o Chefs on Fire, que é muito mais do que um festival gastronómico — Music, Fire and Food — o evento que disrompe completamente com o conceito de festival tradicional.

Como o Gonçalo Castel-Branco diz, "é como se fizesses um churrasco com os amigos no teu quintal de casa. É uma vibe diferente: amigos, boa comida e boa música".

Fiquem a saber tudo sobre o planeamento e produção deste evento incrível: