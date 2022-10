Neste 10.º episódio, a Cláudia esteve à conversa com a Jwana Godinho – Fundadora da It's About Impact e Co-fundadora da Access Lab. Falaram sobre variados temas, de inúmeros exemplos e de como é importante que todas as pessoas possam usufruir do mundo dos eventos.

A Jwana é inspiradora e acreditamos que todos nós temos muito a aprender com ela. Vamos a isto?