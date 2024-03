"Recebemos uma resposta da SLIM ontem [quarta-feira] à noite e confirmámos ter completado com êxito a sua segunda noite na Lua", declarou a Jaxa, no perfil na rede social X (antigo Twitter) dedicado ao módulo, que aterrou na Lua no final de janeiro.

"A câmara de navegação apressou-se a tirar as habituais fotografias de paisagens durante um curto período", acrescentou a Jaxa, que também publicou uma fotografia a preto e branco da superfície rochosa de uma cratera lunar tirada pela sonda.

A agência indicou que os dados recolhidos mostram também que alguns dos sensores de temperatura e células de bateria da SLIM estão a começar a falhar, mas que as funções principais parecem estar a aguentar-se.

Este é o terceiro despertar da SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), que completou com êxito uma aterragem lunar de precisão a 20 de janeiro, tornando o Japão o quinto país a aterrar no satélite natural da Terra, depois dos Estados Unidos, da antiga União Soviética, da China e da Índia.

No entanto, devido a um problema no motor nas últimas dezenas de metros da descida, a SLIM aterrou num ângulo que privou as células fotovoltaicas, viradas para oeste, de luz solar.

Depois de um período inicial de inatividade de cerca de dez dias e um primeiro despertar, a sonda foi colocada em hibernação e sobreviveu à primeira noite lunar, antes de voltar a dormir no início de março.

A SLIM aterrou numa pequena cratera, com menos de 300 metros de diâmetro, chamada Shioli. Antes de ser desligada, a nave pôde descarregar dois mini-rovers (veículos de exploração lunar), que deviam efetuar análises de rochas da estrutura interna da Lua (o manto lunar), sobre as quais ainda se sabe muito pouco.

Uma outra sonda, a Odysseus, enviada pela empresa privada norte-americana Intuitive Machines, também conseguiu aterrar na Lua no final de fevereiro. No entanto, a empresa, que inicialmente esperava reativá-la após a noite lunar, anunciou no sábado o encerramento definitivo da sonda.

A Odysseus foi a sonda que aterrou mais a sul na Lua, uma zona de particular interesse para as grandes potências porque contém água sob a forma de gelo.

A agência espacial norte-americana NASA espera retomar os voos tripulados à Lua no âmbito do programa Artemis.

