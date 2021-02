De acordo com a transmissão em direto, divulgada no 'site' da agência espacial russa Roscosmos, aos nove minutos de lançamento, o bloco propulsor Fregat separou-se da terceira fase do foguetão.

O satélite ficará em órbita aproximadamente duas horas depois do lançamento, informou a Roscosmos.

O Arktika-M foi criado de base na plataforma unificada Navigator da empresa russa Lavochkin, especialista em equipamento espacial, que garante a operação do satélite por um período de sete anos.

A frota do satélite Arktika-M vai incluir pelo menos dois satélites que se vão revezar pelas secções funcionais da órbita.

As equipas vão garantir uma monitorização meteorológica do espaço terrestre, a superfície do oceano Glacial Ártico e as comunicações.

O diretor-geral da Roscosmos, Dmitri Rogozin, já anunciou a possibilidade destes satélites "não se tornarem solitários", abrindo portas à possibilidade da frota de satélites se ampliar no futuro.

