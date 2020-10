De acordo com os dados do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) - o laboratório nacional de referência -, o total acumulado de testes ao vírus SARS-CoV-2 entre 01 de março e 24 de outubro atingiu já os 3.211.055 testes realizados na rede de 111 laboratórios, com tendência crescente a partir do outono.

Em setembro foram realizadas 566.024 provas de diagnóstico, número já superado este mês, ao registarem-se até à data pelo menos 585.532 testes, uma média de 24.397 testes por dia. O dia com mais testes de sempre foi o dia 20 de outubro, com 32.717 testes realizados e uma taxa de casos positivos de 10,9%, anunciou Marta Temido durante uma conferência de imprensa para apresentar dados sobre a capacidade de resposta do SNS à pandemia.

Segundo os números sobre a capacidade laboratorial apresentados pela ministra, Portugal ocupa o décimo lugar entre países europeus em testes por um milhão de habitantes, com 309.900. Este ranking é liderado pelo Luxemburgo, com 1.598.304 testes, seguido pela Dinamarca (846.016) e por Malta (719.370).

Marta Temido destacou também o papel da linha SNS24, que em 2020 totalizou já 2.415.865 chamadas atendidas. O afluxo a esta plataforma bateu o recorde em outubro, com 435.833 chamadas, contra as 381.270 contabilizadas em março no início da pandemia.

Em relação à aplicação 'StayAway Covid', Marta Temido sublinhou já terem sido efetuados 2.415.536 'downloads', tendo sido inseridos 566 códigos e registadas 294 chamadas para a linha SNS24.

Portugal contabiliza hoje mais 27 mortos relacionados com a covid-19 e 2.447 novos casos confirmados de infeção, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim hoje divulgado, Portugal já contabilizou 121.133 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e 2.343 óbitos.

