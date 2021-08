Considerada a "maior cimeira aeronáutica" da Península Ibérica, a iniciativa promovida pelo município regressa este ano ao Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, entre os dias 13 e 17 de outubro, depois de ter decorrido em 2020 num formato híbrido devido à pandemia de covid-19.

"Este ano, o 'Portugal Air Summit' volta ao seu formato, não diria original, mas praticamente original, só não é original porque provavelmente não terá a mesma dimensão que atingiu em 2019, devido às contingências atuais ainda vigentes com a pandemia, mas volta a ser novamente no aeródromo", disse o vereador do município de Ponte de Sor, Rogério Alves, em declarações à agência Lusa.

O evento, que este ano já vai poder contar com a presença de público, vai manter o formato híbrido, sendo transmitido como uma emissão televisiva continua via 'streaming'.

O autarca, responsável pela gestão do aeródromo, revelou que este ano o tema principal do evento vai ser "Flying for a New Start", uma vez que a pandemia de covid-19 afetou a economia a nível mundial, sobretudo o setor da aviação e aeronáutica que "vive com dificuldades".

Além de uma forte componente digital, com transmissões de debates entre outras atividades através da Internet, a edição deste ano do "Portugal Air Summit" vai voltar a contar no espaço do aeródromo com áreas dedicadas a várias temáticas e um espaço para exposições.

A iniciativa terá o apoio de vários setores da aeronáutica, entre os quais a Agência Espacial Portuguesa, que promove a competição de lançamento de 'rockets' - "EuRoc- European Rocletry Challenge".

"Este evento reúne alunos de várias universidades europeias no lançamento de 'rockets', contando este ano com 20 equipas, cerca de 400 alunos de toda a Europa, entre as quais, pela primeira vez, uma equipa portuguesa do Instituto Superior Técnico", disse.

Os 'rockets' vão ser lançados no Campo Militar de Santa Margarida, contando esta iniciativa com o apoio do Ministério da Defesa.

"Mas, toda a montagem deste evento decorrerá no 'Portugal Air Summit'", acrescentou o autarca.

Rogério Alves revelou ainda que haverá 47 conferências, distribuídas por dois estúdios, contando com a presença de "204 oradores confirmados até ao momento".

"Os temas em discussão vão ser muito à volta da recuperação do setor, a pandemia afetou gravemente este setor, é um dos mais afetados à escala global. Nós vamos falar sobre as novas regras para as viagens, a redução das taxas das faixas horárias das companhias aéreas, as novas orientações para os testes 'covid', vamos ter uma forte presença de pessoas da área da saúde para nos ajudar a perceber para onde vai o futuro da aviação", disse.

No setor da aeronáutica será também debatido o impacto da covid-19, a construção dos aviões que estavam previstos ser entregues às grandes companhias aéreas, tendo a sua produção ficado afetada devido à pandemia, entre outros temas.

