Lisboa, 21 jan 2020 (Lusa)- Paleontólogos moçambicanos descobriram e estudaram pela primeira vez antepassado raro dos mamíferos no seu país, no âmbito de um projeto de cooperação com o Instituto Superior Técnico de Lisboa, envolvendo investigadores portugueses, segundo foi anunciado.

"Pela primeira vez, estudantes de mestrado moçambicanos avançaram com uma investigação, que resultou na publicação do seu primeiro artigo científico", afirmou à agência Lusa o paleontólogo português Ricardo Araújo, do Instituto Superior Técnico, da Universidade de Lisboa.