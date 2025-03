"Com esta oferta, permite-se aos alunos e professores tirarem o maior proveito da tecnologia para a aprendizagem e o crescimento profissional, contribuindo desta forma para o incremento da inclusão digital e acesso universal", disse o Presidente moçambicano, Daniel Chapo, no lançamento do projeto "Internet para Todos 2030" em Nampula, norte do país, onde está em visita de trabalho desde quinta-feira.

Segundo o chefe de Estado, o programa visa massificar o acesso à banda larga, através da conectividade pela Internet às escolas públicas nas zonas rurais, beneficiando também as comunidades circunvizinhas.

"A implementação do projeto de Internet nas escolas visa (...) contribuir para a inclusão digital e o acesso universal [à internet], além de (...) disponibilizar a ligação à internet às zonas rurais e, ao mesmo tempo, a 310 escolas públicas em todo o território nacional", explicou Daniel Chapo.

Para o estadista, o sucesso da implementação deste projeto está associado ao acesso permanente a eletricidade de qualidade, além da disponibilidade de tecnologias.

"Estamos a falar de computadores, tablets, telefones, no estabelecimento de ensino e no seio da comunidade académica", referiu.

Daniel Chapo apelou ainda à "conservação e manutenção" das infraestruturas a serem instaladas nas escolas beneficiárias.

"Todos nós temos que ter a responsabilidade de saber que esta escola é nossa, os computadores que estão aí são para os nossos filhos poderem estudar e garantir o futuro de Moçambique", acrescentou.

