A nona edição da Conferência Europeia sobre Detritos Espaciais irá discutir até sexta-feira o panorama atual do lixo produzido pelas atividades no espaço, as tecnologias para a sua deteção, mitigação e eliminação, os sistemas para evitar colisões e a colaboração internacional neste domínio.

Segundo a ESA, é preciso "encontrar respostas para os riscos crescentes dos detritos espaciais", uma vez que "ameaçam serviços de satélite vitais", como telecomunicações e navegação, bem como "a recolha de dados cruciais no espaço, na Terra e do clima".

"Os níveis de poluição no espaço exigem ações ousadas", justifica a ESA, salientando que há mais de 1,1 milhões de detritos com mais de um centímetro a orbitarem a Terra.

Detritos do tamanho de um centímetro "podem danificar gravemente ou desativar uma nave espacial operacional" e "as colisões com um objeto com mais de 10 centímetros" podem causar fragmentos que provocam outras colisões, adverte a agência espacial europeia.

De acordo com a ESA, as medidas de mitigação do lixo espacial, quando aplicadas corretamente pelos engenheiros de equipamentos e veículos espaciais e operadores das missões, "podem reduzir a taxa de crescimento" dos resíduos gerados pela colisão, explosão ou fragmentação de satélites ou módulos de foguetões.

Considerada o maior evento científico dedicado ao lixo espacial, a Conferência Europeia sobre Detritos Espaciais é organizada pela ESA a cada quatro anos.

ER // JMR

Lusa/Fim