O dispositivo foi transportado no domingo para a área de preparação de lançamento no centro espacial de Xichang, na província de Sichuan, onde serão realizadas verificações funcionais antes da descolagem, informou o jornal estatal China Daily.

A agência espacial chinesa disse que o lançamento vai ocorrer antes do final de maio, sem adiantar mais detalhes.

O Tianwen 2, composto por um orbitador e um módulo de reentrada, foi transportado para a instalação de Xichang no final de fevereiro, e a equipa técnica concluiu o abastecimento e várias inspeções desde então.

A missão terá como alvo o 2016 HO3, também conhecido como 469219 Kamo'oalewa, que, embora orbite em torno do Sol e não da Terra, é o asteroide mais pequeno e mais próximo do planeta que foi identificado até ao momento.

O plano prevê que a sonda entre em órbita em torno do asteroide, onde permanecerá durante vários meses, após o que se aproximará o suficiente para utilizar um braço mecânico para recolher amostras da superfície.

Após esta fase, a sonda regressará à órbita da Terra e libertará o módulo de reentrada, que levará as amostras para a superfície do planeta.

O asteroide 2016 HO3 foi detetado pela primeira vez em 2016 por um telescópio de observação de asteroides no Observatório de Alta Altitude de Haleakala, no Havai, Estados Unidos.

Os investigadores acreditam que pode conter informações importantes sobre as primeiras fases do sistema solar, incluindo aspetos da sua composição e evolução originais.

A China investiu fortemente no programa espacial e pousou com sucesso a sonda Chang'e 4 no lado oculto da Lua --- a primeira vez que tal foi conseguido --- e tornou-se o terceiro país --- depois da antiga União Soviética e dos Estados Unidos --- a chegar a Marte.

Além disso, a China opera a sua própria estação espacial, Tiangong, que funcionará durante cerca de 10 anos e poderá tornar-se a única plataforma orbital em operação.

A Estação Espacial Internacional --- uma iniciativa liderada pelos Estados Unidos à qual a China está proibida de aceder devido aos laços militares com o seu programa espacial --- deverá ser abandonada em 2030.

