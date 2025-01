Tais ventos ocorrem no equador do planeta WASP-127b, um gigante gasoso fora do Sistema Solar que dista da Terra mais de 500 anos-luz.

A descoberta foi feita por uma equipa internacional de astrónomos com o auxílio do telescópio VLT, do OES, no Chile, e é descrita num artigo hoje publicado na revista científica Astronomy & Astrophysics.

O WASP-127b é ligeiramente maior do que Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, mas tem apenas uma fração da sua massa, segundo o OES, organização da qual Portugal é membro.

Por comparação, no Sistema Solar, o vento mais rápido foi detetado em Neptuno, a uma velocidade de 1.800 quilómetros por hora.

Os astrónomos mapearam o clima e a composição de WASP-127b, descoberto em 2016, tendo detetado a presença de moléculas de vapor de água e monóxido de carbono na atmosfera do planeta e concluído que as regiões polares são mais frias.

"Compreender a dinâmica destes exoplanetas ajuda-nos a explorar mecanismos como a redistribuição de calor e processos químicos, melhorando a nossa compreensão da formação planetária e potencialmente lançando luz sobre as origens do nosso próprio Sistema Solar", sustenta, citado no comunicado do OES, um dos coautores do artigo, David Cont, da Universidade Ludwig Maximilian de Munique, na Alemanha.

