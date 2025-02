Segundo o Gabinete de Cibercrime, do Ministério Público, só de 2022 a 2023, as denúncias aumentaram 37,29%, estando entre os esquemas mais frequentes o "olá mãe, olá pai", os falsos pagamentos à EDP, as falsas ofertas de emprego e as burlas com criptomoedas.

Basta carregar num link aparentemente inofensivo para desencadear o descarregamento de uma aplicação maliciosa (malware). Quando esse programa é instalado no seu dispositivo, basicamente tudo quanto ali tem e todos os seus acessos passam a estar à disposição dos cibercriminosos, para usar ou vender, sejam os seus acessos a plataformas de homebanking, finanças, redes sociais, etc. sejam quaisquer dados e passwords que utilize para aceder a todo o tipo de plataformas através desse aparelho.

Então como pode proteger-se se os atos de cibercrime estão cada vez mais sofisticados? A MEO explica como funcionam as novas armas dos cibercriminosos, quem são as vítimas preferenciais e deixa uma série de conselhos para melhor se proteger.

"Pensa antes de clicar" é uma das recomendações, que passa por ideias simples como "desconfiar de ofertas boas demais para ser verdade, verificar cuidadosamente os URL e manter-se vigilante ao navegar por blogs e redes sociais". "Phishing e Adware são ameaças sérias. Diz aos teus filhos para não responderem a e-mails ou mensagens de estranhos e para não clicarem em links suspeitos, mesmo que prometam prémios incríveis", recomenda-se no artigo. "Diz-lhes para virem ter contigo com dúvidas e hesitações e mostrem-lhes como reconhecer tentativas de phishing ou links duvidosos."

