A União Europeia decidiu uniformizar o Cartão de Cidadão. Conheça as principais alterações, explicadas por Jorge Ponte, do Instituto dos Registos e do Notariado.

Os cartões atuais serão válidos até 2031, e os novos serão emitidos nas datas previstas para renovação.

Movimento nacional lançado no dia 15 de maio de 2017, o MUDA é promovido por várias empresas, universidades e associações e pelo Estado Português. Juntos, assumem o compromisso de incentivar a participação dos portugueses no espaço digital e ajudar a tirar partido dos benefícios associados aos serviços digitais disponibilizados por empresas e pelo Estado.

