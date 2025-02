É preciso ver o tema com ponderação: a tecnologia não é o vilão desta história, tudo depende de como e quanto se utiliza. Na verdade, as redes sociais podem ser fundamentais para nos relacionarmos mais. Desde que haja ponderação e cuidado em entender os efeitos imediatos a que não somos imunes: a cada like ou notificação, o cérebro ativa o seu centro de recompensa e isso gera prazer. Uma sensação que é de certa forma falsa.

"Hoje, nós consumimos cerca de 74 gigabytes de informação por dia, o que equivale a ver 16 filmes em HD. E o nosso cérebro, por muito evoluído que seja, não está preparado para digerir tudo isto. E é muito fácil confundirmos o que são valores interiores com métricas exteriores." O alerta é deixado por Filipa Jardim da Silva, psicóloga clínica, que hoje conversa com João Francisco Lima, fundador do MindMatch, no novo episódio do podcast Tech Balance, by Fundação Meo, em colaboração com a Instinct, no qual que se pretende, mais do que encontrar a resposta certa, fazer um convite à reflexão.

Neste quarto episódio, que pode ver na página do seu Podcast Tech Balance, aqui no SAPO, a pergunta que se impõe é esta: Qual é o impacto das redes sociais na saúde mental? E a mensagem do embaixador de saúde mental em Portugal coincide com a da psicóloga: "É difícil afastarmo-nos desta possibilidade de nos saciarmos com a dopamina fácil que se liberta a cada like ou notificação. Mas também há um lado positivo nas redes sociais, até pela sua capacidade de conectar pessoas à distância, defende o fundador do MindMacth, uma espécie de Tinder para encontrar o psicólogo certo.

O maior desafio é usarmos a tecnologia para nos conectarmos e ligarmos, "sem perdermos noção de que um like não substitui um abraço".

Depois de António Gameiro Marques explicar porque "a internet não foi concebida para ser um sítio seguro", João César das Neves se debruçar sobre o balanço entre a tecnologia e a economia e Barbara Beck Lancastre debater com Pedro Santa Clara sobre o papel destas ferramentas na educação, neste quarto episódio, é tempo de escutar os alertas e os conselhos de quem melhor vê os efeitos desta era tecnológica na nossa saúde mental.

