Ainda serão precisos tradutores, se a máquina faz o trabalho num piscar de olhos e com grande qualidade? Os empregos que conhecemos vão acabar? As máquinas vão controlar o que vamos fazer? E quem pode pôr limites? Estas e outras respostas são dadas no novo podcast Tech Balance, by Fundação Altice.

A tecnologia está em tudo nas nossas vidas e é uma das grandes impulsionadoras da economia nos dias que correm, chegando mesmo a setores tradicionais como a agricultura. Mas pode o novo choque tecnológico, gerado em grande parte pela Inteligência Artificial (IA) e seus múltiplos e cada vez mais generalizados usos, ser um risco ou uma oportunidade?

O economista e professor da Universidade Católica Portuguesa João César das Neves garante que o maior impacto será a longo prazo, no crescimento, mas aceita que haja dúvidas e receios justificados enquanto se dá o salto. "A realidade é extremamente difícil de medir", lembra, vincando que há sempre dimensões diferentes da realidade, que se traduzem em desigualdade. A começar pela diferença nos ritmos de adoção de tecnologia, e consequentes efeitos, nas diversas áreas.

