"Quando se muda a tecnologia, mudam os nossos hábitos" e aumentam os riscos, avisa António Gameiro Marques, que não tem dúvidas: "A internet não foi concebida para ser um sítio seguro."

Pode a regulação ajudar a estabelecer limites ou estamos nas mãos de quem armazena, acede ou gere os nossos dados? E as redes sociais, que nos ocupam cada vez mais tempo e onde partilhamos tanto de nós, implicam cautelas especiais?

Estas e outras questões estão em debate em mais um episódio do podcast Tech Balance, by Fundação Altice. Após João César das Neves se debruçar sobre o balanço entre a tecnologia e a economia e Barbara Beck Lancastre debater com Pedro Santa Clara sobre o papel destas ferramentas na educação, neste terceiro episódio, é a vez de escutar os alertas e os conselhos do diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança.

Veja aqui os episódios anteriores do Podcast Tech Balance, by Fundação Altice.