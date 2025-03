"Poderá a interação incorporada ajudar a criar experiências digitais mais inclusivas? Poderá a IA generativa ser um catalisador para representar, evocar memórias, sonhos e novos imaginários?" As questões foram levadas por Rudolfo Quintas à Casa do Artista e investigadas através de uma serie de oficinas de desenho, dança, música e estimulação sensorial variada. O objetivo? Levar os residentes a experimentar o que nunca poderiam com esta ligação única entre as artes e a tecnologia.

A experiência é uma das muitas que o artista português descreve numa conversa com Nuno Ribeiro, da Instinct, em que a relação entre a Arte e a Tecnologia é explorada através dos trabalhos que Rudolfo Quintas tem promovido, examinando com sentido crítico a relação "crescente e multifacetada entre cultura e tecnologia", com "investigações artísticas" que abordam o impacto da tecnologia "nas esferas sociais, políticas e psicológicas, propondo obras de arte como interfaces que examinam e exploram esta complexa interação".

A verdade é que esta ligação remonta a tempos históricos, mas na era do digital e da inteligência artificial, abre-se uma infinitude de possibilidades que não só abre as portas da cultura a quem tem dificuldades físicas ou psicológicas como a apresenta em modo terapia para doentes crónicos, para idosos e para todo o tipo de casos em que a estimulação sensorial beneficia da arte.

E onde está o equilíbrio entre a mais-valia que a tecnologia pode trazer e o momento em que se torna um risco para a própria arte? Pode a tecnologia ser uma ajuda preciosa para o caminho da inclusão social?

Neste quinto episódio do podcast Tech Balance, a conversa faz-se entre o talentoso artista português Rudolfo Quintas e Nuno Ribeiro, da Instinct.

