Sustentabilidade, transformação digital, práticas laboratoriais, produtividade e gestão são os quatro pilares essenciais em que se desdobra o Labsummit 2024, com o foco na capacidade de crescentemente estimular a inovação, a colaboração e o avanço contínuo entre todos os setores industriais e as áreas laboratoriais. Contando com a visão dos profissionais do setor, de gestores e cientistas, bem como assegurando keynote speakers de Espanha, do Brasil, da Alemanha, da Croácia, da Macedónia, do Reino Unido, da Suíça e dos EUA, o encontro organizado pelo ISQ, em parceria com a Ambidata e a Relacre, é apresentado como o maior encontro de profissionais do mundo dos laboratórios dirigido à indústria, esperando-se que reúna 600 participantes, e vai acontecer entre os dias 16 e 18 de maio, no Convento São Francisco, em Coimbra.

E se é normal -- ainda que, em muitos casos já injusto -- associar-se setores de atividade como a refinação, a construção ou o têxtil à poluição, é também um facto que a pegada da indústria de laboratórios é bastante relevante, a começar pela energia consumida e pelos muitos resíduos tóxicos que se produz numa área fundamental como é esta. O que fazer então para se adotar melhores práticas sem perder valor? É também esse desafio que vai ocupar lugar central neste encontro, onde serão apresentadas as melhores práticas e ferramentas, com vista à diminuição da pegada na indústria laboratorial.

"A diversidade e o multiculturalismo podem potenciar a inovação, a eficiência e a produtividade e este será o palco ideal para trocar ideias, colaborar e abrir um novo caminho para o crescimento do sector”, defende, citada pelos organizadores, a britânica Shital Jayantilal, enquanto a brasileira Vanessa Mosca destaca "a inovação e a humanização no sector laboratorial e a forma como as tecnologias inovadoras (caso de IA, CHAT GPT) estão a transformar os recursos humanos" como motes de interesse do Labsummit, que abrirá uma oportunidade de ouro para juntar, no mesmo fórum, a cadeia de valor de diversos laboratórios e as indústrias que estes servem, do Automóvel à Aeronáutica, passando pelo Alimentar, Farmacêuticas, Indústrias de Processo, Energia, etc.

O Labsummit fará a ligação entre a inovação, o conhecimento, a tecnologia e a sustentabilidade, reunindo laboratórios, indústria, reguladores e outras partes interessadas "com o objetivo de chegar a oportunidades criativas para todo o setor", explica ainda a organização.