Zoo de Lisboa recolhe fundos para ajudar coalas afetados por fogos na Austrália O Jardim Zoológico de Lisboa vai lançar uma campanha de angariação de fundos para ajudar os animais da Austrália afetados pelos incêndios dos últimos meses. nacional Lusa nacional/zoo-de-lisboa-recolhe-fundos-para-ajudar_5e206727fc58531c1bc7f43d





Até março, os visitantes poderão contribuir colocando dinheiro em vários mealheiros que estarão espalhados pelo parque. Para recuperar a fauna e flora, o Zoológico de Lisboa vai também contribuir com uma parte do dinheiro do seu fundo de conservação, alimentado com as receitas da bilheteira.

O jardim zoológico lisboeta colabora desde 1991 num projeto de conservação de coalas no parque nacional australiano de Blue Mountains, no estado de Nova Gales do Sul, em parceria com a Sociedade Zoológica de San Diego, dos Estados Unidos.

"As projeções são alarmantes e indicam um elevado número de animais mortos e feridos", afirma em comunicado o Zoo de Lisboa, que recebe relatórios sobre a evolução dos animais através de dois biólogos de San Diego que estão no terreno.

Em Blue Mountains, uma área classificada como património mundial, equipas de batedores foram enviados para a frente dos incêndios para procurar os coalas que têm instalados transmissores para os salvar e levar para um hospital veterinário em Sydney.

Ações destas requerem dinheiro, tal como a monitorização dos animais quando puderem regressar ao seu habitat natural, afirma o Jardim Zoológico, que pede assim aos visitantes para ajudarem.

APN // HB

Lusa/fim