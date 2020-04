Uso de tecnologias permitiu contacto e apoio a portugueses no Vietename - Cônsul O consul de Portugal em Ho Chi Minh, no Vietename, disse hoje que as tecnologias foram e continuam a ser essenciais no apoio aos portugueses estiveram e aos que ainda vivem naquele país, num cenário da pandemia. nacional Lusa nacional/uso-de-tecnologias-permitiu-contacto-e-apoio-_5e89bb3a79a1b71956bf32b3





"Esta foi a minha primeira experiência de dar assistência portugueses em situação de emergência e aquilo que senti é que no máximo posso estar em contacto direto com 150 pessoas, com as regras que impus desde o dia 16 de março, tudo numa mesma plataforma", afirmou Afonso Vieira, responsável do Consulado de Portugal no Vietename que reporta à Embaixada portuguesa em Banguecoque.

A plataforma era o WhatsApp, a única que usou não respondendo diretamente a ninguém no facebook ou qualquer outra rede social.