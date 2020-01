Um ano após confrontos no Bairro da Jamaica a fama piorou mas há quem volte com saudades (REPETIÇÃO) Os confrontos entre moradores e agentes policiais há um ano piorou a fama do Bairro da Jamaica, onde vivem agora menos 62 famílias, que foram realojadas, mas que voltam sempre que podem para matar saudades deste "bocadinho de África". nacional Lusa nacional/um-ano-apos-confrontos-no-bairro-da-jamaica-a_5e22f3e2a9699e1bdffc45c0





Um vídeo com imagens de confrontos entre moradores e policiais ocorridos a 20 de janeiro do ano passado correu o mundo das redes sociais e levou às primeiras páginas a Rua 25 de Abril do Vale de Chicharros, conhecido por Bairro da Jamaica, na freguesia da Amora, distrito de Setúbal.

O racismo foi o substantivo mais utilizado nos dias seguintes aos confrontos, aos quais se seguiram manifestações violentas em outras zonas da Grande Lisboa de jovens, que protestavam contra a perseguição policial, mas das quais os habitantes do Bairro da Jamaica se demarcaram.