Telmo Correia eleito líder parlamentar do CDS-PP por unanimidade

O deputado Telmo Correia foi hoje eleito presidente do Grupo Parlamentar do CDS-PP, sucedendo a Cecília Meireles, numa votação em que contou com os votos favoráveis dos restantes quatro eleitos centristas.

nacional

Lusa

nacional/telmo-correia-eleito-lider-parlamentar-do-cds_5e4c31d4ec64cc12b38e7045