Teatro das Beiras estreia na Covilhã peça infantil que destaca a importância da água O Teatro das Beiras estreia no sábado a peça infantil "Cá estou eu nas Nuvens", que destaca a importância da água e da sustentabilidade ambiental, anunciou aquela companhia de teatro, com sede na Covilhã, distrito de Castelo Branco.





Através da sua realização cénica, "Cá estou eu nas Nuvens" pretende "sensibilizar os mais novos para a defesa da sustentabilidade do planeta, relevando a importância das questões ambientais como forma de preservar e partilhar a vida num mundo mais justo onde todos possam habitar, promovendo a felicidade humana", refere o Teatro das Beiras, em comunicado enviado à agência Lusa.

Com encenação de Isabel Bilou, esta é a 15.ª produção do Teatro das Beiras e parte do poema "A menina gotinha de água", de Papiniano Carlos.

Com apresentações específicas para as escolas, a peça destina-se essencialmente ao público mais novo, levando ao palco um "laboratório" de conhecimentos e alertas sobre a temática, "sem pessimismos desmobilizadores, mas antes com vontade de pensar como ajudar a nossa casa comum a resistir ao desgaste do tempo travando o seu definhamento e destruição".

A estreia está marcada para sábado, às 21:30, no auditório do Teatro das Beiras, na Covilhã, e as sessões para as escolas decorrem de 02 a 27 de março.

A encenação e adaptação é de Isabel Bilou e a interpretação de Inês Viegas, Sílvia Morais, Susana Gouveia e Tiago Moreira, enquanto a música é de Tiago Moreira. Luís Mouro é o responsável pela cenografia e figurinos, Diana Nunes pelos adereços e Hâmbar de Sousa pelo desenho e luz.

