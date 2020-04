Sindicato da hotelaria denúncia despedimentos e falta de salários de março

O sindicato da hotelaria do norte denunciou hoje que continua a receber diariamente queixas de despedimentos ilegais ou de não pagamento dos salários de março a trabalhadores, pedindo a intervenção da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).

