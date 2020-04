Secretário de Estado admite "dificuldades" com reagentes necessários para testes O secretário de Estado da Saúde admitiu hoje "dificuldades" com a falta de reagentes necessários para a realização de testes de diagnóstico à covid-19, manifestando disponibilidade para ajuste e afinação regionais dos rastreios. nacional Lusa nacional/secretario-de-estado-admite-dificuldades-com-_5e8dce9a07faa719516b0385





"Não haja nenhuma dúvida de que há, garantidamente, um reforço da nossa capacidade de testagem. Não temos falta de testes ou zaragatoas. Temos algumas dificuldades nos reagentes de extração que estamos a tentar resolver. Todos estes componentes fazem os testes. Esta situação, em que estamos com maior dificuldade, estamos a tentar resolver para que possamos testar ainda mais e com maior reforço", afirmou António Lacerda Sales na conferência de imprensa diária de balanço sobre a pandemia do novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, em Portugal.

O governante respondeu desta forma quando foi questionado, pela segunda vez, sobre o facto de Gondomar estar a fazer 40 testes diários apesar da capacidade de realizar 400.

Segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registam-se em Portugal 380 mortes provocadas pela covid-19, mais 35 do que na véspera (+10,1%), e 13.141 casos confirmados de infeção, o que representa um aumento de 699 em relação a terça-feira (+5,6%).

Dos infetados, 1.211 estão internados, 245 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 196 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.

