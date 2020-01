Rui Rio reeleito com 53,02%, Montenegro teve 46,98% - oficial

O candidato e presidente do PSD, Rui Rio, foi hoje reeleito com 53,02% dos votos, derrotando o ex-líder parlamentar Luís Montenegro, que teve 46,98%, anunciou o conselho de jurisdição nacional do partido.

