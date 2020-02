Rio pede partido "mais unido" e sublinha relevância das autárquicas O líder social-democrata, Rui Rio, defendeu hoje que o país precisa de um PSD "mais unido" e sublinhou que as autárquicas serão da "maior relevância" para o partido. nacional Lusa nacional/rio-pede-partido-mais-unido-e-sublinha_5e3dea62b34dee12adb5c62e





"Portugal precisa do PSD. Seja na oposição ou no Governo. É, por isso, que é nossa obrigação lutar por um partido mais moderno, mais capaz, mais unido, e acima de tudo verdadeiramente comprometido com a resolução dos reais problemas dos portugueses", acentuou Rui Rio na sua primeira intervenção perante o 38.º Congresso Nacional dos sociais-democratas.

O líder social-democrata considerou que o mandato que agora inicia será seguramente marcado por um ato eleitoral da maior relevância para o PSD: as eleições autárquicas de 2021".

