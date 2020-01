Rio, com 54,9%, à frente de Montenegro, com 44,9%, às 20:45

O candidato e presidente do PSD, Rui Rio, seguia hoje, às 20:45, na frente da contagem dos votos das eleições diretas para a liderança, com 54,9%, à frente de Luís Montenegro, com 44,9%, segundo os resultados provisórios.

nacional

Lusa

nacional/rio-com-54-9-a-frente-de-montenegro-com-44-9-_5e23784a173a6f1c316e1bd0